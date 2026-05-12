Vecinos del predio La Angostura bloquean este martes la circulación en ambos sentidos de la Supervía Poniente, a la altura de Avenida de los Tanques, en la alcaldía Álvaro Obregón, para exigir el suministro regular de agua potable.

Alrededor de 30 personas pertenecientes al grupo “Vecinos Unidos del Cedral, predio La Angostura” cerraron la vialidad en dirección sur-norte y norte-sur como medida de presión ante la falta del servicio, problema que aseguran padecen desde hace más de un año y medio.

Bloquean Supervía Poniente por falta de agua. Foto: Especial

Los inconformes denunciaron que, durante ese tiempo, únicamente han recibido abastecimiento mediante pipas, situación que consideran insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias que habitan la zona.

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El bloqueo provoca afectaciones a la circulación en la Supervía Poniente y en Avenida de los Tanques, generando asentamientos vehiculares para automovilistas que transitaban por el lugar.

Bloquean Supervía Poniente por falta de agua. Foto: Especial

Como parte de su pliego petitorio, los vecinos exigen a las autoridades capitalinas una solución definitiva al problema de desabasto y la regularización del suministro de agua potable en el predio La Angostura.

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