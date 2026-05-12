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Vecinos del predio La Angostura bloquean este martes la circulación en ambos sentidos de la Supervía Poniente, a la altura de Avenida de los Tanques, en la , para exigir el suministro regular de agua potable.

Alrededor de 30 personas pertenecientes al grupo “Vecinos Unidos del Cedral, predio La Angostura” cerraron la vialidad en dirección sur-norte y norte-sur como medida de presión ante la falta del servicio, problema que aseguran padecen desde hace más de un año y medio.

Bloquean Supervía Poniente por falta de agua. Foto: Especial
Bloquean Supervía Poniente por falta de agua. Foto: Especial

Los inconformes denunciaron que, durante ese tiempo, únicamente han recibido abastecimiento mediante pipas, situación que consideran insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias que habitan la zona.

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El bloqueo provoca afectaciones a la circulación en la Supervía Poniente y en Avenida de los Tanques, generando asentamientos vehiculares para automovilistas que transitaban por el lugar.

Bloquean Supervía Poniente por falta de agua. Foto: Especial
Bloquean Supervía Poniente por falta de agua. Foto: Especial

Como parte de su pliego petitorio, los vecinos exigen a las autoridades capitalinas una solución definitiva al problema de desabasto y la regularización del suministro de agua potable en el predio La Angostura.

LL

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