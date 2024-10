Trabajadores sindicalizados y de confianza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mantienen sus protestas e inconformidades por la reforma judicial.

Ayer por la mañana, los manifestantes se atrincheraron en los Juzgados de lo Familiar, en Avenida Juárez, colonia Centro, colocaron mantas y cinta amarilla para evitar el acceso a abogados y a ciudadanos que requieren ingresar para continuar con sus procesos.

Los inconformes exigen que en las leyes secundarias de la reforma judicial se contemple que los fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos del Poder Judicial capitalino, a fin de que “no se extingan y no se afecten nuestras percepciones”.

Según estimaciones del propio Poder Judicial local, en esas salas de lo familiar diariamente se atiende a poco más de 20 mil personas, entre abogados y usuarios que tienen que resolver procesos penales.

“No podemos avanzar con un trámite de divorcio desde hace como un mes, si no es una protesta es que no trabajan o no te reciben, lo que sea, pero siempre pasa algo”, dijo José Luis, quien nuevamente retrasó los trámites de su divorcio.