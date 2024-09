Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac reelecta por tres años más, aseguró que en su primera etapa de gobierno se construyeron los cimientos de la política social y de justicia, y ahora, será la consolidación del segundo piso de la transformación, donde uno de los objetivos es que la demarcación sea la más segura de la Ciudad de México.

La edil que el 1 de octubre volverá a tomar protesta destacó que en este periodo nuevo de mandato dará continuidad a programas emblema que se instauraron en los primeros tres años de gobierno, como Escuelas para la Vida, en los que niñas, niños y jóvenes se involucran en el arte, cultura y deporte; Escuelas para la Vida de Oficios, en los que mujeres pueden estudiar en un lapso de tres meses algún oficio y obtienen un certificado por parte de la SEP; además de Iluminamos Tláhuac, combatir a las chelerías, donde la oferta de bebida ilegal se mantiene en algunas zonas, así como enfrentar la escasez de agua.

También puntualizó que gobernará sin tintes partidistas, a todos por igual y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en Tláhuac.

“Trabajamos en el segundo piso de nuestra transformación. Ya tenemos los cimientos de esta primera etapa y vamos a profundizar esta transformación. Trabajamos por la paz y el bienestar de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y vamos ahora a darle continuidad por medio de todos los programas que tenemos, pero siempre cercanos a ellos. No hay como escuchar, como ir de la mano. Que nos ayuden y que ayudemos es la mejor forma para, entre todos y todas, transformarnos”.

Berenice Hernández destacó que Tláhuac ha tenido retos muy importantes por el presupuesto que tiene y por la geolocalización. Sin embargo, el cariño de toda la gente siempre se ha sentido”.

“Somos un gobierno de territorio. Nos la pasamos en las colonias, en las calles. Por eso conocemos e identificamos las necesidades y el sentir de nuestra gente. Logramos ser la cuarta alcaldía más segura gracias al esfuerzo de todas y de todos, y vamos a trabajar para ser la alcaldía número uno, la más segura de toda la Ciudad”, remarcó.

Aseguró que la llegada de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno será benéfico para toda la capital, ya que el proyecto de la próxima edil, “trae esperanza de que las cosas pueden ser todavía mejor”.

Ganó la elección y es reflejo de la aceptación que tiene de la población. Sin embargo, hay quienes dudaron y, bueno, optaron por la oposición. ¿A ellos, qué les diría?

—A todos les diríamos, de manera especial a ellos, que pueden identificar que la transformación en nuestra alcaldía se ve, se siente. Que seguiremos de la mano, sin importar colores, sin importar cuál es su preferencia partidista, que aquí somos uno, que ya pasó la campaña, que hoy estamos aquí para gobernar todas y todos, que son bienvenidos, que las puertas están abiertas para lograr llegar a estas coincidencias que seguramente tenemos, que tienen, que es el amor a nuestra alcaldía.

Vamos a crecer, desarrollarnos y que aquí estaremos siempre para poder generar diálogo, porque estamos convencidos que con el diálogo podemos lograrlo, no con mentiras, no con guerra sucia, nada de eso, que sea de frente, con diálogo, porque siempre he sido una mujer abierta para escucharlos a todos y lograr coincidir para la transformación de nuestra alcaldía.

Comentó sobre la situación de atender el desabasto de agua. En la próxima administración habrá ya un cargo a nivel secretaría para atender este problema. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Mayor coordinación? , venían operando con el Sistema de Aguas, pero ahora ya el grado es más fuerte.

—Sí, suena interesante esta transformación que va a tener el Sistema de Aguas y estamos muy esperanzados. Sabemos que ya está trabajando muy puntualmente en la solución del agua, pero no nada más en la Ciudad, sino un tema metropolitano. Ya con este avance que ha dejado la doctora Claudia Sheinbaum sabemos que habrá en coordinación con la maestra Delfina. Van a hacer un planteamiento a nivel metropolitano para lograr resolver todos los temas que se tienen en este rubro, que además se debe garantizar el agua, pero de calidad. También ese es un compromiso que se ha hecho con la comunidad y yo sé que vamos a sumar esfuerzos entre todas y todos para lograrlo.

¿Qué esperaría de esta relación con Clara Brugada, de todo ese proyecto que trae ella?

—Consideramos que ha sido muy abierta, he podido platicar con ella de las necesidades que tenemos en nuestra alcaldía y cómo atenderlas. Y yo sé que vamos a lograr trabajar en conjunto para que nuestra alcaldía siga saliendo adelante.

Ya es clásico que digan que es tiempo de las mujeres. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—Creo que estamos verdaderamente contentas y orgullosas de que podamos ocupar estos lugares, que seamos protagonistas, que podamos vivirlo, ser parte de todo este logro como mujeres. Creo que vamos a tener gobiernos con una mirada de mujer, con sensibilidad. Y estamos emocionadas porque sabemos que hoy somos las protagonistas y que vamos a lograr en conjunto hacer muchas cosas que logren la transformación de nuestras realidades.