Bebé abandonado en Tultitlán: Esto es lo que sabemos del caso

Toluca, Méx. El pasado 12 de febrero, se viralizó un video donde Lucio “N”, un joven de 18 años de edad, abandonó a su hijo recién nacido en una bolsa de plástico azul en las calles de Tultitlán, en el Estado de México.

Aunque fue un día antes cuando una mujer avisó a las autoridades correspondientes sobre el hallazgo del bebé, al escucharlo llorar. La alerta llegó a través del C4 el martes 11 de febrero, a las 19:03. Los elementos acudieron rápidamente, para atender al recién nacido, quien fue ingresado al área de Urgencias Pediátricas en el Hospital ISSSTE a las 19:26 horas.

Al hacerse viral el video, Diana “N”, madre del bebé abandonado, decidió denunciar a Lucio “N”, argumentando que le entregó al recién nacido para que lo llevara a un hospital mientras ella limpiaba la panadería donde trabajaba y donde dio a luz prematuramente. Diana “N” fue internada en el Hospital Vicente Villada, ubicado en Cuautitlán México.

Al ver las amenazas y malos comentario en las redes sociales, el padre del bebé abandonado, Lucio “N”, acudió con sus familiares por ayuda, asegurando que Diana “N” tomó pastillas abortivas días antes de parir y fue ella quien le pidió que se deshiciera del bebé.

Leer también: Cae Abner Noé, líder fundador del Cártel Independiente de Acapulco; fue capturado en la alcaldía Venustiano Carranza

Los familiares de Lucio “N” le pidieron que se entregara a las autoridades, por lo que se presentó voluntariamente en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. Allí, le comentaron que no podían atender su caso, ya que le correspondía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), debido a la ubicación de los hechos.

Por ello, fue llevado de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc, al Centro de Justicia para las Mujeres, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Edomex, mientras Diana “N” continuaba internada en el hospital.

Posteriormente, la madre de Lucio “N”, Dulha Utrera, dio a conocer una conversación de WhatsApp entre los jóvenes, antes de los hechos, donde ambos planearon deshacerse del bebé. Diana “N” escribió mensajes como: “Pero donde lo tiro? (…) En serio no se donde tirarlo, no se donde”, “Es que no amor, por la taza no se va a poder”, “Lo eché en una bolsa. Ahorita ya voy a empezar a limpiar. Tenemos que tirar eso luc. Pero donde. Donde carajo. Dios mio” y “Amor aun se mueve. Lo sé. Tengo tanto miedo. Dios mio. No puedo. Esto esta muy mal. Tíralo en algún canal. No se”.

“Tíralo en un canal”; filtran conversación de padres que abandonaron a bebé en Tultitlán. Foto: Especial

Asimismo, Lucio “N” contestó con los siguientes mensajes: “Tenía que pasar sí o sí”, “Ya no lo veas amor, ya no le prestes atención” y “Ahorita que vaya para la casa lo tiro”, “No lo volverás a ver”, para después tomar al bebé, meterlo en una mochila y abandonarlo en una casa ubicada en la calle Fuentes de ópalo al cruce con Fuentes de Diana, en Tultitlán.

La FGJEM comenzó la investigación contra ambos padres por el presunto delito de abandono de incapaz en agravio del recién nacido, así como poner en riesgo la vida e integridad del bebé.

“Tíralo en un canal”; filtran conversación de padres que abandonaron a bebé en Tultitlán. Foto: Especial

Lucio y Diana ya fueron trasladados a penales mexiquenses

La FGJEM cumplió las ordenes de aprehensión hacia Lucio David “N” y Diana Jaciel “N”, padres del bebé abandonado en Tultitlán, por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un recién nacido.

Lucio “N”, de 18 años, fue trasladado del Centro de Justicia en Cuautitlán Izcalli al Centro Preventivo y de Reinserción Social en el municipio de Cuautitlán México. Mientras que Diana Jaciel “N”, de 21 años, fue trasladada al penal de Tlalnepantla.

Los dos jóvenes quedarán a disposición de un juez para determinar su situación jurídica.

Leer más: Explota pipa de gas en Ecatepec; reportan al menos cuatro lesionados

Los padres del bebé abandonado fueron llevados al penal de Cuautitlán y Tlalnepantla. Foto Especial

Dulha Utrera, madre de Lucio, buscará la custodia del bebé

Aunque se especuló que los familiares solo sabían que Lucio “N” llevaría al menor a registrarlo, su madre Dulha Utrera aseguró que ella no sabía que los jóvenes estaban esperando a un bebé, ya que Lucio “N” dejó su casa un mes antes de cumplir 18 años para vivir con Diana “N”, por lo cual le retiró su apoyo y dejó de saber de él por algunos meses, hasta que Lucio “N” acudió a ellos por el video viral del bebé abandonado.

Debido a este acto, Dulha aseguró a los medios de comunicación que no ayudaría a su hijo a pagar la fianza para que aprenda de esto, ya que siente mucha vergüenza y tristeza por la forma en que actuó Lucio "N".

La madre de Lucio “N” asegura que no intenta justificar el actuar de su hijo, por lo que expuso la conversación por WhatsApp que habrían sostenido los jóvenes antes de abandonar al bebé.

Hay dos culpables –sentenció, señalando a los dos padres del menor– y un inocente, que es el bebé, del cual se acercó a pedir información para conocer el estado de salud que guarda, sin embargo, afirma que no le fue concedido dato alguno. Aunque el ISSSTE asegura que el bebé está en buenas condiciones.

Leer más: Gobernador de Tabasco da a conocer renuncia del Secretario de Seguridad; Serafín Tadeo Lazcano será el suplente

Por el momento, Dulha Utrera informó que buscará que las autoridades le concedan la custodia provisional. Su intención es poder cuidar al bebé y aseguró que no intercederá para que su hijo pueda salir librado del delito que está investigando la FGJEM.

Sin embargo, fuentes locales del sistema municipal DIF en Tultitlán confirmaron que podrían intervenir para resguardar al recién nacido una vez que sea dado de alta de los cuidados que reciben en el ISSSTE, ya que se trata de un menor de edad. Sin embargo, esto aún no ha ocurrido.

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre el caso

Durante La Mañanera del pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que, si bien hay delito, también hay causas más profundas que deben ser atendidas de forma integral para evitar que se repitan estos hechos.

Ustedes saben que nosotros siempre hablamos de atender las causas, afortunadamente no es un tema que en nuestro país sea recurrente, son casos aislados, que tiene que ver con una situación de vivencia familiar, de falta de información, de comunicación y quizá de desatención, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr