Durante el acto protocolario para informar sobre la declaratoria del 25 de agosto como el Día del Bolero en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, se echó un palomazo del bolero que lleva por nombre “Peregrina”.

En el evento, realizado en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario precisó que, en casa, junto a su esposa Daniela Cordero, cantan algunos boleros.

“Podemos decir que hay bolero para cada quien, hay bolero para cada gusto. Ahorita me volteó a ver mi esposa porque en la casa cantamos la de Peregrina: Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol… porque mi mamá era de mejillas encendidas y de ojos verdes, entonces mi papá le cantaba esa canción”, sostuvo.

Lee también Condenan a Diego “N” por atropellar a Fernanda y Polly en 2021 en Iztacalco

Lo anterior generó aplausos entre los presentes, entre los que se encontraban familiares de distintos compositores.

El mandatario explicó que también lee cantó a su esposa “Perfume de Gardenias” cuando se casaron, “y como había tanta gente cantando, pues no se oía lo desentonado que estaba”.

Una promesa que cumplir

En este sentido, recordó que tenía un compromiso con Rodrigo de la Cadena, conocido como ‘El último bohemio’, para impulsar una celebración de esta naturaleza.

“Yo tenía ese compromiso con Rodrigo de la Cadena y dije ‘en cuanto pueda lo voy a hacer’ y pues ya pude ahora. Entonces, como ahora puedo hacer declaratorias de algunas cosas, dije esto está en mi agenda de lo que tenemos pendiente y de lo que hay que hacer. Y en honor a los créditos compartidos, quiero decir que Daniela (esposa de Batres) me estuvo diciendo ‘no se te olvide lo del bolero´, y no, no se me olvidó”, detalló.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, agradeció al jefe de gobierno por esta declaratoria, y recordó que este género musical llegó de Cuba, pero que México se lo apropio gracias a extraordinarios compositores.

Al finalizar el evento, se ofreció un pequeño concierto de boleros en el Patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.





El jefe de gobierno @martibatres se echa un palomazo del bolero "Peregrina". ¿Qué tal canta? pic.twitter.com/MyJIiFWIWr — Omar DG (@omarogd) August 24, 2023