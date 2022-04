Batres responde acusaciones de triquis: la CDMX ha sido bastante generosa con ellos

Tras las acusaciones de la comunidad triqui de que las autoridades locales han sido intolerantes, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que ha habido tolerancia con este grupo ya que incluso se les permitió estar durante 16 meses bloqueando avenida Juárez y Eje Central.

“No creo que tengan ningún elemento para alegar que habido intolerancia o maltrato del Gobierno de la Ciudad, por el contrario, la ciudad ha sido bastante generosa; aquí han estado meses en Juárez y Eje Central, (…) Ellos tienen que buscar otras formas de lucha, pueden expresarse, hoy lo hicieron con completa libertad: fueron a Bellas Artes y, sobre la explanada de Bellas Artes, hicieron su conferencia de prensa, su manifestación, mientras no bloqueen avenidas, no hay ningún problema”, indicó.



En conferencia de prensa, Batres reiteró que la comunidad Triqui deben buscar por sus medios la interlocución con el Gobierno de Oaxaca, “de nuestra parte ya hemos insistido en ello, pero como habitantes de Oaxaca, como personas que tienen Derechos Civiles, Políticos en el Estado de Oaxaca, tienen que buscar esta interlocución para resolver esta problemática”.

“Es un llamado que ya se ha hecho, no solo se ha hecho un llamado, hemos tenido reuniones con autoridades de Oaxaca, precisamente para el tratamiento de este tema… cuando hacen exposiciones como la que hicieron el día de hoy, pues no, no son correctas, ahora sí que “tenemos otros datos”, porque desde el Gobierno de la Ciudad hemos tenido reuniones con autoridades municipales y con el Gobierno de Oaxaca, hemos tenido reuniones con funcionarios de Gobernación”, comentó.

Lee también: Cambian reglas para terrazas en el Centro Histórico

afcl/rcr