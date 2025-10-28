En una fiesta de 15 años en calles de Venustiano Carranza se registraron detonaciones de arma de fuego y una bala perdida lesionó a una niña de 12 años.

Tras salir de la celebración, Emy y sus padres se dirigieron hacia su casa y escucharon balazos, pero no se preocuparon hasta que el dolor en el brazo de la menor los alertó.

Su madre, al revisarla, se dio cuenta de que tenía una herida en el brazo derecho y otra más en el pecho. Sospechó que una bala perdida había alcanzado a su hija.

Por eso, la mujer llamó a los paramédicos. Al llegar a su domicilio los rescatistas indicaron que Emy debía ser trasladada a un hospital porque presentaba dos heridas en el cuerpo.

Ahí, los médicos les anunciaron que la bala había entrado en el brazo derecho de la niña para después salir y herirla en el pecho.

La niña todavía se encuentra internada, pero se reporta fuera de peligro.

Los agentes que atendieron el caso revisan las cámaras de vigilancia de la colonia para dar con las personas que dispararon el arma de fuego durante la celebración de 15 años en la colonia Magdalena Mixhuca.