La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones el próximo viernes 21 de julio.

En sesión virtual, las y los coordinadores parlamentarios votaron a favor del orden del día de esta sesión extraordinaria, en la que se tocarán 52 dictámenes en total.

Once de estos dictámenes serán para designar a los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, quienes tendrán la encomienda de preguntarle a la fiscal Ernestina Godoy si quiere o no reelegirse. Otros 21 serán en sentido negativo, pues estás personas no fueron elegidas.

De igual forma, se discutirán dictámenes para elevar a rango constitucional el acceso a internet, y para eliminar de la Constitución capitalina el término “suelo rural” y sólo dejarlo en suelo de conservación.

Para conectarse al Internet gratuito los usuarios deben activar el WiFi de su teléfono celular y seleccionar la red “CDMX METRO WIFI”

Asimismo, este orden del día incluye discutir una propuesta para quitarle a los feminicidas la patria potestad de sus hijos, que el maltrato animal se persiga de oficio, y dos cambios de uso de suelo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

También se analizará en esta sesión una reforma para incluir en la Ley de Salud de la Ciudad de México los conceptos de telesalud, telemedicina y receta electrónica, y otro dictamen para simplificar la apertura de negocios en casos de emergencias sanitarias o desastres naturales.

Otro asunto a tratar será flexibilizar los requisitos para la integración del Consejo Ciudadano del instituto de Planeación Democrática y prospectiva para que ya no sea necesario contar con un título universitario.

La Jucopo también avaló discutir una reforma para brindar educación en materia de bienestar y protección animal, y para prevenir el cáncer de mama, entre otros temas.