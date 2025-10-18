Jilotzingo, Méx.— Una fosa clandestina fue localizada en el paraje de Los Gallos, ubicado en el límite con el municipio de Isidro Fabela, el pasado domingo 12 de octubre y la información fue confirmada por el gobierno municipal de Jilotzingo a través de un comunicado.

Sin precisar la cantidad de cadáveres que hallaron, el Ayuntamiento de Jilotzingo explicó que los procesos para la identificación de los cuerpos corre a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El hallazgo de la fosa clandestina ocurrió en una zona limítrofe, después de que efectuaron dos procesos de inspección en un predio de carácter ejidal.

La primera de las inspecciones fue realizada hace un mes y medio en compañía de autoridades ejidales del Ejido de Santa Ana. Esa vez se encontraron con una barda sin puerta en el predio y no localizaron nada.

Y para el pasado domingo 12 de octubre regresaron al lugar, en atención a un segundo reporte, el cual tuvo como resultado la localización de la fosa clandestina con cadáveres, así como una puerta ya instalada.

“Además de la fosa con cuerpos, se había instalado una puerta en el predio. Se están llevando a cabo las [pruebas] periciales y las investigaciones correspondientes, así como los procesos de identificación pertinentes, que serán definidos por la fiscalía mediante análisis genético para determinar la identidad de las víctimas”, sostuvo el gobierno municipal de Jilotzingo.

La zona colinda con Atizapán de Zaragoza. La falta de seguridad en el perímetro “pudo haber facilitado el ingreso de presuntos delincuentes desde dicho territorio”, expuso el Ayuntamiento de Jilotzingo.

Al respecto, el municipio de Atizapán de Zaragoza señaló este viernes que el punto de hallazgo de la fosa clandestina se ubica a 700 metros lineales respecto al límite con Jilotzingo, por lo tanto, no pertenece a su territorio municipal.

“Desde el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades competentes para dar justicia a las víctimas; sin embargo, no aceptamos que se busque deslindar responsabilidades haciendo lineamientos sin fundamento”, puntualizó el ayuntamiento.

Además, informaron que instalarán arcos de alta seguridad y continuarán con operativos permanentes de seguridad pública coordinados con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México, a fin de blindar sus fronteras.