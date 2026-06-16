A cinco días del arranque del Mundial, la estación Hidalgo que conecta la línea 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tiene cascajo, basura, material y herramientas en los pasillos de las instalaciones.

Durante un recorrido se observó que en los pasillos que conectan a las entradas y salidas de la estación había materiales y herramientas. Además, parte de los cables estaban descubiertos.

EL UNIVERSAL constató que en las escaleras de la entrada entre Hidalgo y Paseo de la Reforma se instalaron vigas para sostener una estructura de madera que realizaban, además de que los plafones de mármol no están completos.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó el pasado 9 de junio que todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México estarían abiertas desde el jueves 11 de junio, en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, pero aún seguirían los trabajos de algunos detalles pendientes.

Actualmente, el transbordo entre Línea 2 y 3 presenta contraste por las columnas revestidas con cerámica de la Línea 2 y los muros grises de la Línea 3.

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