Tultitlán, Méx.— Estudiantes de la preparatoria Fidel Castro, ubicada en la colonia nombrada por el gobierno municipal como La Cuarta Transformación, siguen tomando clases en infraestructura con poco espacio y para este año, en espera de que avancen la gestiones para la construcción de una nueva escuela, en un predio que anteriormente estaba en disputa con vecinos.

En octubre de 2025 fue implementado un operativo en el que participaron más de 100 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para restituir al gobierno municipal la posesión de un terreno situado en la calle Moneda, en el cual ya fue construida una barda perimetral y se colocaron dos zaguanes.

El presidente de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque A.C (UPRES), Óscar Herrera Uribe, señaló que en diciembre de 2024, el ayuntamiento de Tultitlán inauguró dos aulas provisionales que serían utilizadas por los alumnos de la preparatoria, sin embargo, los temas sociales lo impidieron.

Herrera Uribe recordó que para la construcción de la preparatoria fueron asignados 3 mil metros cuadrados hace 13 años; sin embargo, fueron invadidos en la parte alta, lo que obligó a entregar otro espacio libre para ese fin educativo y ahora con la restitución del predio, se puede retomar la gestión de los recursos para que se construya el plantel.

“Se tiene una matrícula de 420 alumnos. No va a ser un proceso inmediato, ahorita lo que se pretende es tener una barda perimetral para tenerlo asegurado y en su momento que los alumnos puedan entrar a su área ya”, dijo.

Herrera calificó como inhumanas las condiciones en las que actualmente los más de 400 estudiantes toman sus clases, en espacios limitados. Y mencionó que no sólo se inscriben jóvenes de la comunidad de las Fimesas sino también de La Sardaña, Ciudad Labor, Izcalli del Valle, El Tesoro y Cartagena.

Actualmente, las aulas en las que toman clases los alumnos de la escuela preparatoria Fidel Castro están ubicadas en la calle de la Flores, en donde cualquier persona puede pasar y observar a los jóvenes, quienes toman receso en la vialidad.