De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año se han registrado 2 mil 88 carpetas de investigación por el delito de violación (equiparada y simple); la cifra del año pasado para el mismo periodo fue de mil 946.

El 1 de agosto de este año, la madre de una joven de 16 años acudió a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para interponer una denuncia por la violación que sufrió su hija al interior del domicilio de su suegra.

Según la denuncia asentada en el expediente CI-FIDS/FDS-5/UI-FDS-5-02/794/07-2023, la joven narró que cuando se encontraba en el inmueble de la calle Ignacio Comonfort 239, en Iztapalapa, decidió ir a dormir y cuando abrió los ojos, vio a su primo de apenas 13 años desnudo, al bajar la mirada observó que la había agredido sexualmente.

Cinco días después, el 6 de agosto, una niña de nueve años de edad fue violada por la pareja de su madre, un sujeto identificado como Juan Carlos Domínguez Razo, de 30 años. Esperó a que su pareja se fuera a dormir para atacar a la infante al interior de un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero; la madre auxilió a su hija, pero la agresión se había consumado, según se desprende de la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-7/UI-FDS-7-01/00997/08-2023.

El 7 de agosto, una mujer caminaba cerca de las 21:30 horas sobre la calzada Santa Cruz, en la colonia Portales Norte, cuando fue interceptada por dos sujetos, la sometieron y comenzaron a tocarla, luego la violaron obligando a que realizara sexo oral antes de escapar, según el expediente /01005/08-23. En esta misma vialidad en la alcaldía Benito Juárez han ocurrido otras agresiones sexuales que son investigadas.

Y es que en la Ciudad de México el promedio diario de carpetas de investigación por el delito de violación aumentó a 7.6 expedientes abiertos de enero a septiembre de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022, que registraba 7.1.

Cifras del SESNSP precisan que en 2023 se registran hasta el momento mil 520 carpetas de investigación por violación equiparada y 568 por violación simple. Junio fue el mes con mayores registros, con 196 expedientes.

Mientras que en 2022, violación equiparada y violación simple sumaron un total de mil 946 carpetas de investigación aperturadas en el mismo periodo. En ese año, marzo fue el mes con mayores registros, con 200 expedientes, según los datos consultados por este diario.

De acuerdo con el Código Penal para la Ciudad de México en su artículo 174, comete violación quien “por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a 17 años (…)”.

En el artículo 175 se establece en tanto que “se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena, al que realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad”.

EL UNIVERSAL realizó un ejercicio en donde revisó reportes oficiales de la fiscalía capitalina de agosto hasta septiembre de este año, que dan cuenta que las principales víctimas de violación son menores de edad, jóvenes y adultas.

Aunque las agresiones ocurrieron en espacios cerrados, es decir, casa, hay otros que se registraron en avenidas y calles.

El 7 de agosto de 2023, un reporte de la FGJ refiere que una menor de 14 años fue violada por su padre por lo menos un año atrás, y que de ahí se desprendieron diferentes agresiones sexuales.

Según la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-03/01006/08-2023, la madre de la víctima narró que cerca de las 21:00 horas, en su domicilio ubicado en la calle República de Costa Rica, en la colonia Centro, se encontraba con su hija y esposo, por lo que decidió meterse a bañar.

Al salir, observó que su esposo tocaba a su hija, por lo que al reaccionar, el sujeto la agredió físicamente y huyó del lugar. En medio del shock, la menor pudo decirle a su progenitora que un año atrás su padre la había violado vía anal.

La fiscal Ernestina Godoy aseguró en octubre pasado frente al Consejo Judicial Ciudadano que cuando llegó al cargo sólo se encontraban 88 personas vinculadas a proceso por el delito de violación, y en lo que va de este 2023 van 159.

Cifra negra

En entrevista con este diario, Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral Violadas A.C. (ADIVAC), señaló que el delito de violación ha aumentado y tiene una cifra negra en la capital del país.

Martínez reveló que ADIVAC atiende a la semana a 60 personas, la mitad son adultas, en su mayoría mujeres, aunque también hay casos de hombres violados, y el resto corresponde a menores de edad.

Estas atenciones, precisó, llegan por primera vez para recibir apoyo legal, médico y sicológico.

“De esas 60 personas que atendimos por primera vez a la semana con entrevista inicial, la mitad (30) son personas adultas, mayormente mujeres, también vienen hombres (tres casos) (…), las otras 30 entrevistas que hacemos a la semana son de niñas y niños.

“Ahora, de las entrevistas de adultas, te podría decir que sólo cuatro de esas 30 iniciaron un proceso legal, y son muchas, porque de personas adultas hemos entregado solamente en este año un solo informe [a la FGJ]”, explicó.

En cuanto al número de menores de edad que atienden, Laura Martínez señaló que 25 iniciaron un proceso legal por violación.

“En el protocolo que aplicamos preguntamos características de la violación y les preguntamos por qué no iniciaron proceso legal, y la mayoría dice porque era chiquita o chiquito, tenía entre tres y seis años. Son personas adultas, mayormente mujeres, y algunos hombres, que estaban en la etapa de la primera infancia”, dijo.

Comentó que una de las características para que no se denuncie la violación es que la cometen personas cercanas o familiares, ocurren cuando es la primera infancia y por temor a que no les crean, evitan acudir ante las autoridades.

“En el caso de los niños, también la mayoría de los que recibimos ya con proceso legal son niños de la primera infancia, de cero a seis años, y la mayoría han sido violados por familiares”, expresó.

Para la directora de ADIVAC, las personas que operan la justicia en la Fiscalía General de Justicia no cuentan con protocolos para atender los casos de violación y aconsejar a las víctimas para que puedan iniciar una carpeta de investigación, que sí proceda.

Casos revisados por la asociación refieren que incluso no redactan las declaraciones de manera adecuada, no protegen datos personales de las violentadas sexualmente.

“Me he encontrado con declaraciones de niñas y niños en donde vienen las preguntas que les hacen los operadores de justicia, y así les preguntan directamente: ¿qué te hizo tu papá?, ¿tu papá te violó? O sea, así le preguntaron a una niña de dos años y medio que fue violada por su papá, que es un médico muy renombrado, neurólogo, que hace operaciones en el Seguro Social, y el tipo violaba a su hija desde bebé.

“La mamá se dio cuenta que algo le estaba pasando a su hija, y dejó un celular prendido, se fue a trabajar y comenzó a escuchar que la niña le decía a su papá que ya no le hiciera eso. A esa niña le preguntó la MP: ¿tú papá te violó?”, señaló.

