En los primeros tres meses de 2026, las altas vehiculares aumentaron un 15.4% en la Ciudad de México, luego de la ampliación en el subsidio de 100% de la tenencia para automóviles de hasta 638 mil pesos con IVA, que comenzó a aplicarse a partir de enero pasado.

Así lo dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien anunció que el plazo para obtener dicho beneficio en el pago de tenencia vehicular para contribuyentes que cumplan con los requisitos se ampliará hasta el 30 de junio próximo.

“Se extiende el beneficio sobre la tenencia vehicular a junio. Es decir, vamos a continuar con 100% de descuento en el subsidio a Tenencia, para vehículos que no excedan el valor de los 638 mil pesos, con IVA incluido”, dijo.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para presentar los resultados de la Cuenta Pública 2025, y el avance al primer trimestre de 2026, el secretario recordó que a principios de este año se actualizó el límite para obtener este beneficio, que pasó de autos de 250 mil a 638 mil pesos sin IVA, para quienes hicieran el pago de su refrendo.

Al señalar que se ha aumentado en 15% las altas vehiculares de la Ciudad de México, De Botton Falcón precisó que a la fecha un millón 226 mil vehículos han aprovechado este beneficio y se han recaudado 3 mil 577 millones de pesos, “lo cual va en línea con las estimaciones que teníamos de ingreso”.

Aunado a esto, anunció que también se extenderá al 30 de junio próximo el programa de Regulación Fiscal, que hasta ahora ha permitido a unas 100 mil personas obtener beneficios, principalmente en cuanto a multas de tránsito de años anteriores, suministro de agua y predial.

Licencias permanentes

El secretario detalló que al corte del 31 de marzo pasado, el Gobierno de la Ciudad de México expidió un total de un millón 874 mil licencias permanentes, programa que se anunció originalmente para 2025 y que tras la aceptación de los capitalinos se extendió para todo 2026.

Explicó que a la fecha se han realizado un millón 959 mil 14 pagos, lo cual implica un ingreso adicional de 2 mil 938 millones, por este tipo de licencias.

“¿Por qué? Porque ocurre que la gente hace su cita, realiza el pago y, bueno, hay unos días en los que acude a la oficina y por eso el pequeño desfase”, explicó.

Sólo entre enero y marzo de este año, se emitieron 210 mil licencias permanentes a automovilistas.

En conferencia de prensa, el secretario precisó que lo recaudado por las licencias permanentes, al ser un solo cobro, se destina a inversión para que no cubra gasto corriente.

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