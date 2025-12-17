Equipos de emergencia atendieron un flamazo provocado por la acumulación de gas al interior de una vivienda ubicada en la calle Pirules, esquina con Primera de Tenochtitlan, en la colonia Castillo Grande, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un domicilio particular, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y seguridad. En el lugar, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó con quemaduras, sin que fuera necesario su traslado inmediato a un hospital.

En un hecho similar, autoridades atendieron una explosión por acumulación de gas registrada en una vivienda de la colonia Del Carmen, en la misma demarcación. En este segundo incidente se reportó un adulto mayor lesionado, quien fue valorado por personal médico en el sitio.

