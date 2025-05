A dos días del ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz, dos de los colaboradores más cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la mandataria afirmó que el “lamentablemente hecho” se dio en un contexto de descenso de los homicidios y delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

“Esto es muy importante, se da en medio de un descenso de los homicidios y de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, por un lado, disminución de delitos y, por otro lado, el aumento de la efectividad de la lucha contra la impunidad”, dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina afirmó que la estrategia de seguridad en la capital es “sólida”, “fuerte” y ha dado resultados, por lo que se seguirá implementando, pues a la vez que los delitos van a la baja, ha aumentado el combate a la impunidad.

Lee también Lo sucedido ayer en Tlalpan

“Tenemos en la Ciudad de México una estrategia de seguridad sólida que no es nueva, que ha dado resultados y que actualmente en mi gobierno también ha dado resultados”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina mostró un par de gráficas con las que demostró que hubo una reducción del 49.15% en los homicidios dolosos entre enero a abril de 2019 y el mismo lapso de 2025; así como del 8.8% respecto a los primeros cuatro meses de 2024.

Destacó que la estrategia de seguridad en la Ciudad “es sólida, es fuerte, es interinstitucional” y ha permitido dar resultados y profundizar lo que se hizo en la anterior administración.

“El lamentable acontecimiento de esta semana no significa -como algunos he visto que han publicado-, un aumento de inseguridad”, dijo.

Lee también

El mensaje de Pablo Vázquez tras el doble homicidio en Tlalpan

Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/ELUNIVERSAL

Brugada afirma que CDMX resolverá homicidio de sus colaboradores; descarta apoyo de EU

“La Ciudad de México va a resolver este caso”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respecto al ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores, por lo que advirtió que “de ninguna manera” se considera recibir apoyo de Estados Unidos, como lo ofreció el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

“La Ciudad de México va a resolver este caso y la Ciudad de México va a continuar con esta estrategia sólida en seguridad que ha dado resultados, así que pues no, de ningún manera estamos pensando atender lo que dijo Marco Rubio”, señaló.

Lee también

FOTOS: Asesinan a dos colaboradores de Clara Brugada sobre Calzada de Tlalpan

En conferencia de prensa, Brugada Molina llamó a no especular y a esperar los resultados de las investigaciones de la FGJ y la SSC al respecto.

“Tememos que esperar las investigaciones, los resultados, y más bien es esa convocatoria que hago, que todos seamos responsables y maduros con lo que decimos, con mucha responsabilidad tratemos el tema para no especular, y no decir y hablar, aguantemos”, señaló.

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre dicho ofrecimiento de ayuda por parte del funcionario estadounidense.

“A todos, incluido a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio, no se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr