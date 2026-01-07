Hay dos personas aprehendidas y se busca a una tercera que sería el autor material de la agresión a tiros en contra de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), registrada la tarde del martes 6 de enero, en la alcaldía Iztapalapa, informó el secretario Pablo Vázquez Camacho.

"Tenemos ya dos personas detenidas, derivada de la agresión, son personas relacionadas con la banda que operaba el punto de droga que estaba investigando nuestro compañero y seguimos avanzando en la investigación para detener al autor material", indicó.

Vázquez Camacho detalló que el oficial herido es del área de Inteligencia e Investigación de la Secretaría.

"Estaba realizando funciones propias del área en la que se encuentra, de Inteligencia e Investigación, en torno a la presunta venta de droga en la zona, fue agredido".

Asimismo, el secretario aseguró que los familiares del oficial se encuentran recibiendo toda la ayuda de la dependencia.

"Está recibiendo atención médica, se encuentra hospitalizado, su familia está recibiendo todo el apoyo de la Secretaría".

Luego de haber sido atacado en un andador de la colonia Ermita Zaragoza, el oficial fue llevado a un hospital del ISSSTE y tras ser estabilizado, fue trasladado en helicóptero a otro nosocomio donde es atendido.

