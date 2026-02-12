Más Información

EU se hace bolas por cierre aéreo

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Ixtlahuaca, Méx.— Dentro del gimnasio de la Universidad de Ixtlahuaca (CUI), una estudiante de 19 años fue atacada de manera directa con un arma blanca, lo que le generó diversas heridas en el cuerpo. Tras la agresión, los estudiantes alertaron a los elementos de seguridad privada así como a los servicios de emergencia.

A su llegada los paramédicos le brindaron atención en el sitio y tras lograr estabilizarla, la trasladaron a una clínica particular.

De acuerdo con los primeros testimonios, el presunto atacante ingresó a la zona del gimnasio donde agredió a la joven varias veces, luego intentó huir, sin embargo, fue detenido en las cercanías del plantel. Al momento se ignora la identidad del sujeto y si tiene relación con la víctima.

A la institución también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para acordonar el sitio y permitir las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el análisis de las cámaras de videovigilancia.

