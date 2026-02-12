Ixtlahuaca, Méx.— Dentro del gimnasio de la Universidad de Ixtlahuaca (CUI), una estudiante de 19 años fue atacada de manera directa con un arma blanca, lo que le generó diversas heridas en el cuerpo. Tras la agresión, los estudiantes alertaron a los elementos de seguridad privada así como a los servicios de emergencia.

A su llegada los paramédicos le brindaron atención en el sitio y tras lograr estabilizarla, la trasladaron a una clínica particular.

De acuerdo con los primeros testimonios, el presunto atacante ingresó a la zona del gimnasio donde agredió a la joven varias veces, luego intentó huir, sin embargo, fue detenido en las cercanías del plantel. Al momento se ignora la identidad del sujeto y si tiene relación con la víctima.

A la institución también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para acordonar el sitio y permitir las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el análisis de las cámaras de videovigilancia.