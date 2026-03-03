La noche del lunes 2 de marzo, en calles del barrio de Cruztitla, en la alcaldía Milpa Alta, un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, con una motocicleta gris encima, a unos metros de la Escuela Solidaridad, en la Cerrada José Vasconcelos.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon al menos dos detonaciones. Minutos después, encontraron a un hombre inconsciente sobre la calle. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales; presentaba una herida de bala en la región occipital derecha. El cuerpo fue cubierto con una sábana azul mientras policías acordonaban la zona y daban aviso a las autoridades ministeriales y a los servicios periciales para el levantamiento de indicios.

En el lugar no se contaba con información clara sobre el móvil de la agresión ni sobre los posibles responsables.

Lee también Vecinos frenan estudios del Tren México-Querétaro en San Mateo Ixtacalco; acusan falta de información sobre obras de mitigación

Un día después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio. Según la dependencia, operadores del C2 Oriente identificaron, a través de las cámaras de videovigilancia, que tras los disparos un taxi rosa con blanco abandonó la zona, lo que permitió implementar un cerco virtual.

La unidad fue ubicada primero en el Pueblo de San Francisco Tecoxpa y posteriormente interceptada en calles del Pueblo de San Antonio Tecómitl, también en Milpa Alta. Al realizar una revisión preventiva, los policías hallaron 35 envoltorios con posible marihuana, una bolsa con la misma hierba a granel, cuatro cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 18 y 56 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio del joven, cuya identidad no fue revelada oficialmente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL