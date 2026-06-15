Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su casa ubicada Santa María Malinalco, en la alcaldía de Azcapotzalco la madrugada de este domingo: un hombre de 39 años, dos mujeres, de 35 y 26, y un niño de 13 años; dos adolescentes resultaron heridas tras el ataque.

Los primeros reportes indican que sujetos ingresaron al domicilio en busca de dinero y de un hombre llamado El Virus.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que en el sitio se hallaron cajas con droga.

Gabriel, de 39 años, su esposa Constanza, de 35, y sus tres hijos (un hombre y dos mujeres), junto con su cuñada, llegaron a vivir hace dos meses a dicho domicilio, según las primeras indagatorias policiales.

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Testigos narran que al filo de la medianoche del sábado se escucharon disparos de arma de fuego. Vecinos se acercaron y localizaron a las dos adolescentes heridas, quienes pidieron ayuda porque sus familiares habían sido atacados por sujetos.

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Los habitantes pidieron ayuda de paramédicos y policías que llegaron al lugar para atender el caso.

Al revisar las cámaras de vigilancia, los agentes detectaron a seis sujetos a bordo de tres motocicletas. Ahí ingresaron al domicilio para preguntar por El Virus y por el dinero. Tras el ataque, los motociclistas abordaron los vehículos y aceleraron para escapar sin que fueran ubicados.

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En abril, dos multihomicidios

En abril pasado se registró el asesinato de cuatro integrantes de una familia dentro de su vivienda en la colonia Nueva Santa María. Tras investigaciones, las autoridades capitalinas y mexiquenses indicaron que tras el multihomicidio estuvo la banda de Los Julios, grupo criminal que opera en el Estado de México y despoja predios.

Hay seis detenidos por esos asesinatos y están vinculados a proceso tanto en la Ciudad de México como en la entidad mexiquense.

Al día siguiente se registró un ataque contra tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa, donde hombres a bordo de motos los ejecutaron. De ese evento hay un detenido.