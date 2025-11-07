Autoridades de la Ciudad de México realizaron un cateo en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero en el que se aseguraron más de 30 kilos de marihuana y material sintético, así como animales de diversas especies protegidas.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) implementaron trabajos de vigilancia e inteligencia, luego de recibir denuncias ciudadanas por el probable almacenamiento y distribución de droga en un predio de la calle José Rolón, en la colonia El Tepetatal.

Con los datos de prueba suficientes, se solicitó a un juez la orden de cateo para el inmueble.

Una vez que el juzgador liberó el mandamiento judicial, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de las Secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional implementaron el operativo en el lugar.

Dentro del inmueble se aseguraron 30 kilogramos de marihuana, 124 dosis de la misma yerba y 17 bolsas que contenían material sintético.

También se rescataron dos tucanes esmeraldas, una víbora de cascabel, un loro de corona blanca, dos lagartijas espinosas, una lagartija falsa escorpión, una boa constrictora, dos pericos frente naranjas, una pitón bola, dos ninfas y dos lagartos Jesucristo.

Todos los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC.

Lo asegurado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público mientras que el lugar fue sellado y quedó bajo resguardo de policial.

La SSC informó que en el lugar también se encontraba una mujer en situación vulnerable que al parecer se refugiaba, quien fue llevada con un familiar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl