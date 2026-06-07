Chicoloapan, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevaron a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Chicoloapan donde recuperaron aproximadamente 10 toneladas de autopartes.

Esas acciones forman parte de la Operación “Fortaleza” que combaten el robo de vehículos y la venta ilegal de autopartes.

La corporación estatal recibió una denuncia por el robo de una motocicleta registrada el pasado 25 de mayo en la colonia Tlaixco, del municipio de Chimalhuacán, por lo que inició la investigación que permitió identificar el posible lugar donde podría encontrarse la unidad con reporte de robo.

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Aseguran 10 toneladas de autopartes en Chicoloapan; cateo de la Fiscalía Edomex deriva de investigación por robo de motocicleta. Foto: Especial

La FGJEM solicitó y obtuvo de un juez una orden de cateo para ese domicilio ubicado en carretera federal México-Texcoco, en la colonia San Vicente Chicoloapan.

Al interior del inmueble se localizó un motor de vehículo con su medio de identificación alterado; motores, computadoras, tacómetros, puentes, bombas de gasolina, escapes y pedacería de diversas autopartes, lo que en total suma 10 toneladas.

Al terminar la diligencia se aseguró el lugar y no hubo detenidos.

Estas acciones se realizan dentro de la Operación “Fortaleza” que hasta el momento se ha ejecutado en 17 municipios, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con lo que las autoridades pretenden combatir el robo de vehículos y autopartes.

LL