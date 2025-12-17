Una cuentahabiente que había retirado 70 mil pesos de una sucursal bancaria ubicada en el Centro Comercial Las Américas fue asaltada al llegar a su domicilio, por lo que autoridades emitieron una alerta preventiva ante la posible complicidad entre empleados bancarios y delincuentes.

La Policía Municipal de Ecatepec mantiene un operativo de persuasión para inhibir ilícitos en la zona. Tras el atraco, elementos del sector 17 acudieron a la avenida Ignacio Rayón para brindar acompañamiento a la víctima y a su familia, además de realizar recorridos de vigilancia para tratar de ubicar a los presuntos responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, los asaltantes serían dos sujetos a bordo de una motocicleta negra, uno con casco azul y otro con casco negro. Las indagatorias señalan que la mujer detectó un comportamiento extraño de la cajera al realizar el retiro del dinero.

Asaltan a cuentahabiente tras retirar 70 mil pesos; alertan por posible complicidad bancaria en Ecatepec. Foto: Especial

Cuando estaba por llegar a su casa, la víctima recibió una llamada telefónica supuestamente de la sucursal bancaria, momento en el que fue interceptada por un sujeto que la llamó por su nombre y le arrebató el bolso con el efectivo.

Elementos de la Policía Municipal acompañaron a la víctima y a sus familiares para presentar la denuncia, además de mantener colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De manera adicional, efectivos de la Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Motopatrullas y Fuerza de Tarea Marina realizan patrullajes terrestres para identificar generadores de violencia, actividades ilegales y vehículos sospechosos.

La Policía Municipal de Ecatepec exhortó a los cuentahabientes que realicen retiros de efectivo en ventanilla a tomar medidas de prevención, como exigir que no se mencione el monto, observar el entorno ante posibles personas sospechosas, y solicitar acompañamiento policial en caso de riesgo. Para emergencias, pidió comunicarse al Centro de Mando al 55 5116 7428, extensión 32.

