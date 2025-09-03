Zumpango, Mex.— Policías municipales de Zumpango detuvieron a un hombre que amenazaba con disparar a uno de sus vecinos utilizando un fusil semiautomático.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos de San Juan, donde Daniel “N” habría amagado con dispararle a un vecino.

Una denuncia alertó a oficiales de seguridad pública municipal sobre los hechos, quienes llegaron al lugar y lograron detener al sujeto.

La víctima reportó a los policías municipales de Zumpango haber sido amenazado por el hombre identificado como Daniel “N”.

De acuerdo con el testimonio, el hoy detenido se aproximó para querer intimidarlo portando un arma larga de color negro. Sin embargo, los hechos fueron denunciados.

Por lo anterior, el sujeto fue arrestado y remitido ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sitio donde se definirá su situación ante la ley.