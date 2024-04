En esta campaña llevamos a casa de los coyoacanenses propuestas que son eficaces, viables y son una fórmula probada para dar resultados, dijo Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la Coalición Va X La Ciudad de México, para Coyoacán.

Este viernes, Giovani Gutiérrez recorrió las calles de San Diego Churubusco y de Pedregal de Santo Domingo en donde expuso ante los ciudadanos su lista de 80 propuestas con las cuales busca darle continuidad al trabajo que sí da resultados, aseguró. “Aquí no van a escuchar denostaciones, no van a escuchar descalificaciones porque no es ético. Aquí, como Michael Phelps, no volteamos a ver hacia atrás; no vemos a qué distancia va el 2º o el 3er lugar. Aquí nosotros tenemos la mira puesta en el futuro, hacia adelante. ¡Aquí vamos decididos a la victoria, aquí vamos con rumbo fijo y claro y el 2 de junio vamos a obtener el triunfo!”, dijo el candidato.

Gutiérrez Aguilar pidió a la ciudadanía hacer una evaluación de lo que la alcaldía hizo en dos años y medio mientras él estuvo a cargo del gobierno y solicitó se compare este trabajo con lo que se ha hecho en administraciones pasadas pues, “hemos logrado más que las dos administraciones pasadas juntas”.

Lee también Giovani Gutiérrez se compromete a sumar y no dividir a los coyoacanenses

El candidato de la Coalición reiteró su compromiso de dar resultado y caminar con las y los ciudadanos. Foto: especial

“Te pido veas la calle, la luminaria, las banquetas, los servicios urbanos. Te pido, vecina, vecino, que compares, que evalúes, que veas que aquí hay una fórmula eficaz para dar resultados, que hay experiencia en administración de los recursos públicos, que hay compromiso y voluntad. Piensa tu voto, piensa en tu familia, piensa en el futuro, piensa en lo que es mejor para tu comunidad”, señaló Giovani Gutiérrez.

Al final, el candidato de la Coalición reiteró su compromiso de dar resultado y caminar con las y los ciudadanos porque estamos, dijo, imparables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr