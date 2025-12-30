Toluca, Méx.— La aplicación del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco entrará en vigor el 1 de enero con la aplicación de multas a quien no cumpla con las restricciones vehiculares, afirmó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis.

“A partir del 1 de enero aplicaríamos multas, estamos ya trabajando con los municipios y con seguridad estatal y municipal para que en caso de que haya contingencias se aplique el tema del Hoy No Circula y se inspeccione la verificación. No habrá prórroga, ya tenemos trabajando seis meses, buscando en todo momento que la educación ambiental sea una constante para todos”, dijo.

La secretaria aseguró que la etapa de concientización fue positiva, ya que en el trimestre de julio a septiembre aumentó en 20% las verificaciones en ambas zonas, estimando cerrar el año con 30% de incremento general.

“Este porcentaje sería histórico y hablaría mucho del cambio de educación ambiental que estamos teniendo los mexiquenses a lo largo del segundo semestre. Esperamos que al término del año se logre 30% de incremento en el Hoy No Circula, lo que es bueno porque en ambas zonas metropolitanas no verificaba más que el 0.7% al 10% de los vehículos, la mayoría no cumplía”, señaló.

El programa Hoy No Circula se implementará en 16 municipios del Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Así como en seis municipios de la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Evalúan ampliar restricciones

Por otro lado, la secretaria de Medio Ambiente estatal informó que junto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se valora incrementar el número de municipios del Valle de México que también serán considerados en el programa, ya que actualmente aplica para 18 municipios y la comisión propone que sean los 59 municipios que integran la zona metropolitana.

“La CAMe está trabajando para que se incrementen los municipios en el Valle de México, entonces en 2026 tendremos mayores restricciones respecto de la calidad del aire que traerá toda la metrópoli, sumándose a esta política la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, para hacer en conjunto una política pública que nos lleve a tener una mejor calidad del aire”, informó Rubio Arronis.