La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijeron que hay que esperar al resultado de las investigaciones de los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores de la mandataria local, ante el ofrecimiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de brindar ayuda.

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum negó que en su llamada de ayer con el presidente Donald Trump haya hablado sobre el doble homicidio ocurrido este martes, y pidió esperar los resultados de las investigaciones.

“No hablamos de ese tema (...) a todos, incluido a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio, no se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, comentó la Titular del Ejecutivo.

Dijo que hay muchos especialistas en todo, pero sin poder para hacer sus comentarios respecto al asesinato de los funcionarios. “¿Qué información tiene para poder decir eso? Yo no estoy ni negándolo ni afirmándolo, lo que estoy diciendo es que hay que ser responsables y esperar a la investigación”.

¿Ante este doble homicidio, tiene pensado reforzar la seguridad de funcionarios o de usted?, se le preguntó en la conferencia. “No, no tenemos pensado”, respondió la Presidenta y aseguró que ninguno de sus funcionarios ha recibido amenazas.

Más tarde, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Clara Brugada afirmó que “la Ciudad de México va a resolver este caso”.

Consultada sobre las declaraciones del secretario de Estado, comentó que “de ninguna manera estamos pensando atender lo que dijo Marco Rubio”.

“Tememos que esperar a las investigaciones, los resultados, y más bien es esa convocatoria que hago, que todos seamos responsables y maduros con lo que decimos, con mucha responsabilidad tratemos el tema para no especular, y no decir y hablar, aguantemos”, dijo.