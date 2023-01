Ante morelenses, Sheinbaum asegura que gobierna cara al pueblo y con transparencia

De forma virtual y ante cerca de dos mil 200 morelenses, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se gobierna de cara al pueblo y con transparencia, y que de esa manera siempre se va a tener el respaldo del pueblo de México.

"Seguimos luchando por el bienestar del pueblo de México, esa es nuestra responsabilidad y nunca se nos van a olvidar las causas", expresó Sheinbaum Pardo al impartir una ponencia virtual "Políticas Exitosas de Gobierno", en Cuernavaca, Morelos, invitada por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la entidad.

Al exterior del centro cultural Teopanzolco, a través de un enlace de video en vivo, Claudia Sheinbaum destacó que, para transformar la ciudad, para transformar el país, se debe luchar todos los días desde cada trinchera, sobre todo en aquellos que por elección popular desempeñen un cargo.

“No por ser jefa de gobierno he dejado de luchar, seguimos luchando por el bienestar del pueblo de México, esa es nuestra responsabilidad y nunca se nos van a olvidar las causas por que no se nos puede olvidar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, señaló que de lo contrario no se puede enfrentar el futuro.

“Así que, si gobernamos con austeridad, sí gobernamos de frente al pueblo, de cara al pueblo, sí gobernamos con transparencia e informando, siempre vamos a tener el respaldo del pueblo de México, por eso somos orgullosamente la cuarta transformación de la vida pública de México”, enfatizó.

Añadió que no solo se trata de las acciones, sino de las diferencias de los gobiernos de la cuarta transformación, con los gobiernos de otras administraciones, y dijo, eso tiene que ver con los principios con los que se gobiernan, como la honestidad, la austeridad republicana, con destinar los recursos del pueblo a quien más lo necesita, lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador llama el humanismo mexicano.

También habló sobre la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública, dijo que, aunque cada vez más los derechos son visibles, las luchas de las mujeres continúan, por ello se implementan políticas públicas que protejan y hagan valer, “luchamos por la igualdad, por la igualdad de los que menos tienen, luchamos en contra de la discriminación, pero también luchamos por los derechos de las mujeres, estamos en contra de la violencia contra las mujeres”, señaló.

Claudia Sheinbaum señaló que antes no había gobernadoras mujeres, e incluso llegó un momento en que había solo hombres, hoy, por el contrario, hay nueve gobernadoras en nuestro país.

“Una niña cuando ve a una gobernadora, a una presidenta municipal, a una diputada, dice sí se puede, así que podemos ser ingenieras, abogadas, presidentas municipales, diputadas, astronautas, senadoras, gobernadoras y presidentas de la república”, reiteró.

