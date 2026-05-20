Chimalhuacán, Méx.— Una estructura metálica instalada en administraciones anteriores atraviesa el Dren Chimalhuacán I y II, obstruye el flujo del cauce y representa un riesgo para miles de habitantes que viven junto al afluente.

El director del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), Adrián Jesús Soto Díaz, y el encargado de la Gerencia Regional Texcoco de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), César Olivares Coronel, constataron la obstrucción en un recorrido.

La estructura, que ya no tiene uso, reduce la capacidad del dren para evacuar aguas residuales y pluviales. Esta situación agrava un problema histórico en la zona. El Dren Chimalhuacán forma parte del sistema de desalojo que recibe aguas negras y escurrimientos de una de las zonas más pobladas y con mayor vulnerabilidad hidráulica del Valle de México.

Cualquier reducción en su flujo aumenta el riesgo de desbordamientos por lluvias intensas, con consecuencias en viviendas, calles y la salud pública por el estancamiento de aguas contaminadas, alertaron las autoridades.

El titular del ODAPAS anunció que analizarán el retiro de la estructura para reducir los riesgos en esta temporada de lluvias en la que aumentará el volumen de líquidos que se trasladen en esos cuerpos de agua que cruzan el municipio.

Además, en los próximos días ejecutarán trabajos de desazolve y extracción de basura.

El gobierno local denunció que los vecinos asentados cerca de los canales no han dejado de arrojar residuos al dren, lo que genera taponamientos adicionales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.