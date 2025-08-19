Tras la publicación de las convocatorias para las consultas públicas, el próximo 14 de septiembre, sobre los proyectos de Utopías que se tiene previsto realizar en las alcaldías Xochimilco y Álvaro Obregón, vecinos de estas demarcaciones acusaron irregularidades y advirtieron que impugnarán dichos ejercicios.

“Ya lo revisamos y está todo lleno de irregularidades, lo vamos a impugnar porque, por ejemplo, en la consulta no se incluye nada de Barrios y Pueblos Originarios”, dijo Esmeralda, madre de un jugador de la Liga de Beisbol Xochimilco.

Estela Ruiz, vecina del parque Águilas Japón, donde se planea construir la Utopía de Álvaro Obregón, señaló que “aunque en todo el proceso ha habido irregularidades, ya nos toca esperar a que tanto la consulta como la construcción —si es que gana— pueda estar en regla y no jueguen chueco, si no siempre estaremos listos para tomar acciones legales”. Y Arnoldo Martínez, apoderado legal de Vecinos del Corredor Las Águilas Unidos, dijo que “ya no queda de otra que, como vecinos, darle difusión y promover la participación” en la consulta.