La alcaldía informó que este martes por la noche inició las obras de reencarpetado en la avenida Lomas de Capula, en la colonia Golondrinas Primera Ampliación, en el tramo de calle López Villalobos y Minas.

Señaló que esta primer fase estuvo conformada por la rehabilitación de 5 mil 600 metros cuadrados de vialidad.

"Hoy damos inicio a una obra que responde a una demanda directa de los vecinos, con la que buscamos mejorar las condiciones de movilidad y garantizar vialidades seguras para todas y todos”, dijo el alcalde, Javier López Casarín.

Agregó que los trabajos se ejecutarán en un periodo de 30 días naturales, del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025, en jornadas de domingo a jueves, de 22:00 a 05:00 horas, con el objetivo de disminuir afectaciones a la circulación.

Álvaro Obregón inicia reencarpetado en Lomas de Capula para mejorar movilidad. Foto: Especial
“Este reencarpetado permitirá atender el desgaste acumulado y prolongar la vida útil del pavimento, además de mejorar la conectividad de la zona con vialidades primarias y secundarias”, indicó.

En un comunicado la alcaldía manifestó que la obra forma parte del programa integral de rehabilitación vial orientado a mejorar la movilidad en distintos puntos de la demarcación.

Para su ejecución, explicó, se mantendrá coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a fin de establecer medidas de apoyo vial y con las áreas de Participación Ciudadana para informar oportunamente a los vecinos sobre los avances.

