El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Clark, estimó que durante el mes de agosto próximo estará listo el reglamento de la Ley de Turismo local, a partir de las reformas a dicha norma para regular el servicio de las aplicaciones digitales de hospedaje temporal tipo Airbnb.

“Actualmente estamos trabajando coordinadamente la Consejería Jurídica, la Agencia Digital y la Secretaría de Turismo en el reglamento. La ley que se publicó hace casi tres meses nos da seis meses para el reglamento. Nosotros esperamos terminarlo, tenerlo validado y publicarlo durante este mismo verano, ojalá en el próximo mes de agosto”, comentó.

Paralelamente, aseguró el funcionario, la agencia digital continúa trabajando en el desarrollo de la plataforma para el registro de los padrones de aplicaciones y los inmuebles utilizados en la actividad de Estancia Turística Eventual, para que entre en funcionamiento tan pronto sea publicado el reglamento.

“Es un proceso que está avanzado, que esperamos se concluya durante el mes de agosto y que comience a operar a finales de ese mes o principios de septiembre”, dijo.

EL UNIVERSAL publicó que las reformas a la Ley de Turismo para regular el hospedaje eventual mediante aplicaciones llegó a los juzgados, luego que los propietarios de inmuebles, llamados anfitriones, promovieron amparos, pues consideran que se viola la libertad de comercio y trabajo, mientras que la Consejería Jurídica capitalina afirma que los dueños pueden dedicarse a tal actividad siempre y cuando cumplan con las leyes.

Al respecto, las autoridades capitalinas aseguraron que los juicios de amparo no han derivado en suspensiones del proceso.

“Los jueces no han otorgado ninguna suspensión, a espera de que caiga la normatividad completa, que involucra no sólo la ley, sino también el reglamento, entonces estaremos publicando el reglamento y viendo qué toman las autoridades judiciales como decisión posterior a eso. Pero estamos nosotros con toda la tranquilidad de que los amparos que se han promovido no han generado ninguna suspensión a la fecha”, insistió Clark.

Entre las obligaciones establecidas para los anfitriones y aplicaciones están el registrarse en sus respectivos padrones, proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada de las características, precios y reglas de uso del inmueble ofertado, contar con instalaciones seguras e higiénicas para el uso de los turistas e inscribir hasta tres inmuebles en la plataforma, porque a partir del cuarto inmueble serán regulados mediante la Ley de Establecimientos Mercantiles.

El titular de la agencia digital sostuvo que las reformas a la Ley de Turismo para regular la referida actividad se diseñaron en coordinación con el sector hotelero, vecinos e, incluso, con grupos de anfitriones organizados, además de que se realizaron mesas de trabajo con las principales empresas del mercado, como Airbnb y Expidia, y hubo consenso con todos ellos para dar luz verde a las disposiciones.

“Los amparos que se han promovido, lo que entendemos, es que la mayoría han sido grupos que no funcionan como los anfitriones normales, sino que son grupos empresariales que han mercantilizado la vivienda en la Ciudad, comprando muchísimos espacios y en muchos casos operando de manera irregular, como hotel, que es lo que queremos atajar”, afirmó.

Clark estimó que a partir de la regulación de esa actividad, el padrón de aplicaciones estará conformado por 10 empresas y casi 30 mil departamentos que se registrarían en la plataforma, aunque el número de arrendatarios o anfitriones podría ser menor, dadas las reglas establecidas.