Este lunes comenzarán los foros de parlamento abierto para analizar la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros y peleas de gallos en la Ciudad de México.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad aprobó la realización de estos encuentros en los que se escucharán voces a favor y en contra de esta propuesta. Estos foros serán del 17 al 24 de febrero en la sede del Congreso.

Daniela Álvarez, presidenta de esta Comisión, recordó que esta iniciativa ciudadana preferente fue admitida hace unos días, y actualmente está en proceso de análisis y dictaminación. Asimismo, resaltó la importancia del parlamento abierto como forma de nutrir, enriquecer y solidificar argumentos que fortalezcan y sustenten el proyecto de dictamen.

Paulo García, vocero de las y los diputados de Morena, dijo que como ésta es una iniciativa ciudadana, lo más sano es ir a un proceso de escuchar y consultar a la población.

“Cada quien tiene un punto de vista sobre el tema, a mí en lo personal no me gustan los toros, pero esto no quiere decir que nos vayamos a cerrar o a no escuchar la opinión que tiene la gente. Se va a dar este formato de parlamento abierto y también debe irse a un proceso de consulta a los pueblos originarios y vamos a respetar lo que salga de estos procesos consultivos y deliberativos”, dijo durante la conferencia de prensa denominada chilanguera.

El UNIVERSAL publicó hoy que el grupo mayoritario ‘torea’ esta propuesta y quiere que el Instituto Electoral realice una consulta a los pueblos y barrios; mientras que una parte de la oposición, la minoría, se dice a favor de terminar con la tauromaquia, pero los panistas ni siquiera se han puesto de acuerdo en este tema.

La presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, sostuvo que está en contra del maltrato animal; sin embargo, dejó claro que los pueblos y barrios originarios deben ser consultados sobre esta propuesta, pues toca a sus tradiciones.

“Tenemos que revisar, pero también tenemos que hacer las consultas necesarias. Nuestra posición dentro de Morena ha sido el tema de la consulta porque, efectivamente se presentaron firmas de ciudadanos, que, por supuesto lo aplaudimos, pero como que tiene también sus vacíos, pues debió de haberse también juntado firmas de los pueblos originarios para garantizar su inclusión”, apuntó.

De igual forma, precisó que se debe de tomar en cuenta a las personas que viven de la tauromaquia y lo que pasará con los toros de lidia, pues recordó que algunos animales que estaban en los circos murieron porque ya estaban acostumbrados al cautiverio y a sus rutinas.

Descartó que este tema pueda detener los trabajos legislativos, pues ya hay una ruta para la dictaminación de esta propuesta, “pero bueno, vamos a ver cómo se da el proceso, pero pues de qué va a haber debate va a haber debate, pero no creo que retrase los temas del Congreso.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, se dijo a favor de la realización de una consulta a pueblos y barrios originarios y pidió a las y los diputados antitaurinos, no politizar este tema y dialogar.

Además, dijo que el tiempo para realizar la consulta no depende de ellos, sino del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

“En el tema de la consulta, no depende de nosotros, depende del Instituto Electoral de la Ciudad de México porque es quien tendría que estar organizándola y pues ahí tenemos con ellos en junio la elección del Poder Judicial, y el presupuesto participativo que se va a consultar en el mes de agosto; entonces, pues nosotros estaremos muy atentos a lo que a lo que pueda estar resolviendo el Instituto Electoral”, aseveró.

El coordinador de los diputados del Partido Verde, Jesús Sesma, subrayó que votarán a favor de esta iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros y peleas de gallos, y aseguró que no están en contra de la consulta a los pueblos y barrios, pero resaltó que en este caso resulta improcedente, además de que creen que es una práctica dilatoria.

