La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dijo que el Gobierno de la Ciudad de México no le ha avisado sobre el proyecto para construir un albergue migrante en la colonia Morelos.

En entrevista, tras comparecer ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, afirmó que se le hace una falta de respeto que no se le haya convocado a una reunión para explicarle este proyecto que ya generó inconformidad vecinal.

“A mí nadie me ha pedido una reunión, creo que eso es una falta de respeto, hay que pedir una reunión a la alcaldesa, a los directores generales para ver de qué trata este albergue. Me he enterado por redes sociales y, por supuesto, por las vecinas y vecinos que se oponen a que hagan una albergue, sobre todo, en un espacio en donde hay un hospital y una farmacia homeopática. Las vecinas y vecinos me piden que los ayude y que no lo permita así que lo mínimo que espero es una reunión para saber de qué trata este proyecto y poder tomar una decisión de la mano de mis vecinos”, apuntó.

Hace unas semanas, el coordinador General de Atención a la Movilidad Humana de la Secretaría de Gobierno, Temístocles Villanueva, confirmó la decisión de cancelar el proyecto de un albergue para migrantes en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco, que fue rechazado por las y los vecinos, y confirmó que se construirá uno en la colonia Morelos.

“El proyecto del tercer albergue ya se está desarrollando en otro espacio (...) será en la colonia Morelos. Estamos a punto de arrancar la obra. Es un predio que ya cuenta con las condiciones para albergar a la población, solo hace falta hacer algunas modificaciones”, reveló.

