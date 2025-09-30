La alcaldía Tlalpan, dio a conocer que, como parte de los trabajos de mantenimiento vial, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, llevó a cabo un programa intensivo de bacheo con el que hasta ahora se logró la reparación de 16 mil 515 baches y la rehabilitación de 66 mil 60 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Para estas acciones se aplicaron más de 11 mil 800 toneladas de mezcla asfáltica y fueron en beneficio de 585 mil 120 habitantes de colonias, barrios y pueblos de la alcaldía.

Al respecto, Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, destacó que este año se destinaron entre 90 y 100 millones de pesos al bacheo y la repavimentación en toda la demarcación; tan sólo en la zona de Coapa la inversión asciende a 2 millones de pesos.

Estas intervenciones se han hecho en distintos puntos de la alcaldía, con atención especial en colonias como Isidro Fabela I y II, donde se recuperaron más de 2 mil metros cuadrados de superficie, así como en San Andrés Totoltepec, que registró 780 baches reparados y más de 3 mil m² de vialidades rehabilitadas.

Foto: Especial.

En la zona alta, San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco, sumaron más de mil 800 m 2 recuperados; además, se atendieron puntos estratégicos en colonias como Coapa, Miguel Hidalgo, Padierna y Topilejo.

De manera complementaria, la alcaldía ha llevado a cabo obras de pavimentación y reencarpetado por contrato en siete puntos prioritarios, alcanzando 12 mil 797 m² de superficie rehabilitada y aplicando más de 2 mil toneladas de mezcla asfáltica.

Los trabajos se realizaron en vialidades como el Antiguo Camino a Diligencias en Magdalena Petlacalco, Lomas Altas de Padierna Sur, Belvedere, Plan de Ayala y Ejidos de San Pedro Mártir, con una inversión total de 13.4 millones de pesos en beneficio de 39 mil 465 habitantes.

Por su parte, Karen García, directora general de Obras y Desarrollo Urbano, explicó que el presupuesto destinado a mezcla asfáltica pasó de 15 millones de pesos en la administración pasada a 30 millones en 2025, y que para 2026 se contempla invertir entre 45 y 50 millones de pesos para mantener el ritmo de repavimentación con lo que se permitirá alcanzar una cifra mayor.

