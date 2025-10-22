La alcaldía Tlalpan destinará más de 50 millones de pesos, durante este año, a trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial para atender de forma inmediata los puntos dañados por las lluvias con el objetivo de mejorar la movilidad en toda la demarcación, informó la alcaldesa Gabriela Osorio durante el inicio de la jornada.

Además, la alcaldesa anunció una inversión adicional de 33 millones de pesos para bacheo y repavimentación en el Ajusco Medio durante el último trimestre de 2025, a fin de acelerar la recuperación de la infraestructura vial en una de las zonas más afectadas por las lluvias.

El programa de rehabilitación vial arrancó en la colonia Popular Santa Teresa y permitirá desplegar cuadrillas que trabajarán de día y de noche para reparar el pavimento, realizar bacheo y atender los puntos más afectados de la demarcación, con el objetivo de recuperar la seguridad y la transitabilidad en las vialidades.

“En Tlalpan no paramos. Con esta estrategia 24/7 estamos utilizando la noche para avanzar más rápido, sin afectar la movilidad de las y los vecinos durante el día. Nuestra meta es clara: rehabilitar y recuperar nuestras calles para que Tlalpan siga en movimiento”, señaló la alcaldesa.

Agregó que este plan se implementa como una acción permanente de mantenimiento urbano: “Queremos que cada colonia sienta la presencia del gobierno en su territorio. Este trabajo es constante, cercano y busca que cada reporte ciudadano se traduzca en resultados visibles”.

Este programa forma parte del eje ‘Espacio Público y Servicios Urbanos’ y contempla un sistema de reportes vecinales que permitirá a la ciudadanía informar sobre calles que requieran atención, garantizando respuesta inmediata y seguimiento puntual.

La alcaldía presumió que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 rehabilitaron más de 66 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, reparó 16 mil 515 baches y aplicó más de 11 mil 800 toneladas de mezcla asfáltica, en beneficio directo de más de 585 mil habitantes de colonias, barrios y pueblos.

