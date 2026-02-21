La alcaldía Magdalena Contreras realizó una jornada de limpieza en la Barranca Anzaldo, perímetro de la colonia El Ocotal, con la participación de autoridades, comuneras y comuneros, así como vecinas y vecinos comprometidos con el cuidado del entorno.

Al respecto, el alcalde Fernando Mercado destacó que estas acciones forman parte de un trabajo constante que, en lo que va del año, ha permitido recolectar más de 37 toneladas de residuos en distintas barrancas de la demarcación.

“Este trabajo no solamente busca rescatar el espacio natural, sino evitar inundaciones, deslaves y todos los problemas que derivan de tirar basura en las barrancas”, señaló.

Lee también Arranca vacunación nocturna contra el sarampión en CDMX; 6 módulos ya están funcionando

El edil subrayó que es precisamente en esta temporada, cuando las lluvias cesan, el momento estratégico para realizar trabajos de limpieza profunda, chaponeo, poda y retiro de residuos, con el objetivo de que en la próxima temporada de lluvias se reduzcan riesgos y se prevengan accidentes que puedan afectar viviendas y poner en peligro la integridad de las familias contrerenses.

En esta jornada se intervinieron 13 mil metros cuadrados de barranca, con la participación de al menos 150 personas distribuidas en cuatro secciones. Debido a la complejidad del terreno, se habilitaron dos puntos de ingreso y se utilizó equipo especializado de protección y seguridad en zonas de mayor profundidad.

La limpieza se enfocó principalmente en la zona del Barranca Anzaldo. Foto: Especiales.

Esta actividad se realizó en coordinación con la Comisaría de los Bienes Comunales de La Magdalena “Atlitic”, CORENADR, Sedema, la Dirección General de Fomento Económico y Economía Circular, comuneras y comuneros, vecinas y vecinos, así como elementos de la Guardia Nacional.

Lee también Rescatan cuerpo de hombre en aguas negras del Río de los Remedios, en Ecatepec; víctima no ha sido identificada

El alcalde reiteró que cada bolsa de basura, mueble o desecho arrojado a la barranca tapa el drenaje natural, contamina el agua, debilita el suelo y genera condiciones propicias para deslaves que pueden traducirse en pérdidas materiales y afectaciones directas a las viviendas de La Magdalena Contreras.

Finalmente, hizo un llamado firme a la conciencia colectiva: “No tiren basura en la calle y mucho menos en las barrancas. Son fundamentales para el reabastecimiento de agua y para el equilibrio del ecosistema del sur poniente de la ciudad. Cuidarlas es proteger nuestro patrimonio natural y, sobre todo, la seguridad de nuestras familias”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr