En la explanada del Palacio de Cortés, en la alcaldía Coyoacán, fue inaugurada la ofrenda monumental “Coyoacán es Mundial”, la cual permanecerá abierta al público hasta el 9 de noviembre.

La instalación rinde homenaje a figuras legendarias del fútbol que ya partieron, como Edson Arantes “Pelé”, Diego Armando Maradona y Antonio Carbajal “La Tota”, entre otros.

Las 27 figuras de cartón y elementos decorativos representan una cancha de fútbol, y elementos alusivos a este deporte.

El alcalde Giovanni Gutiérrez explicó que la idea surgió del próximo Mundial 2026, que tendrá como una de sus sedes la Ciudad de México, tomando inspiración para el concepto de la ofrenda.

“Coyoacán tiene para ustedes múltiples opciones para disfrutar sanamente con la familia y los amigos durante esta temporada. ”, señaló el alcalde durante la inauguración.

Asimismo, comentó que se espera la visita de alrededor de un millón de personas para apreciar la ofrenda y las actividades relacionadas con el Día de Muertos.

“Invitamos tanto a vecinas y vecinos como a visitantes nacionales y extranjeros”, agregó.

El evento concluyó con el tradicional corte de listón encabezado por el alcalde frente a la ofrenda monumental.

