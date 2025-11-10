El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México un presupuesto de 182 millones de pesos adicionales para enfrentar las necesidades que la demarcación tendrá que cubrir antes y durante el Mundial de la FIFA 2026, que se inaugurará el 11 de junio de ese año.

Explicó que, a ocho meses de la justa deportiva, la demarcación ya tiene listo el proyecto de las necesidades más apremiantes para cubrir la demanda de servicios y seguridad que implicará la justa mundialista.

El alcalde detalló que, de esos 182 millones de pesos, 100 serían para seguridad, a fin de tener 100 elementos más para cubrir dos turnos.

Además de 70 millones de pesos para atender la demanda de limpieza de las calles, bacheo, repavimentación, balizamiento, alumbrado, drenaje y podas.

Mauricio Tabe agregó que los otros 5 millones de pesos se utilizarían para contar con elementos de vía pública del área de Jurídico y Gobierno.

Además de 7 millones de pesos para protección civil, para la adquisición de ambulancias y equipo de rescate, "todo ello para garantizar la seguridad y la mejor estadía posible a los visitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, que tiene lo mejor de la Ciudad de México".

Alcalde de Miguel Hidalgo solicita 182 mdp rumbo al Mundial 2026 (10/11/2025). Foto: Especial

"Especialmente porque Miguel Hidalgo es una de las alcaldías que concentra la zona turística, de restaurantes y centros comerciales más importantes de la capital y en consecuencia donde se reunirán más visitantes", afirmó en conferencia de prensa.

El edil indicó que estará a la espera de ser llamado por las autoridades locales para coordinar los esfuerzos para el Mundial 2026, porque "lo que no será aceptable es que sólo se den responsabilidades, pero no recursos".

“Yo espero que se nos tome en cuenta para que juntos podamos enfrentar todos los problemas en la demanda de servicios y seguridad. Si nos llama a la mesa el gobierno de la Ciudad con gusto. Lo que no vamos a aceptar por ningún motivo es que nos atribuyan responsabilidades sin darnos los recursos", destacó.

Agregó que "asumimos responsabilidad juntos contando con los recursos suficientes para poder enfrentar esta demanda de servicios y seguridad que es extraordinaria”.

