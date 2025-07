Alcalde de Álvaro Obregón asegura que no hay problemas de gentrificación en la demarcación; no ha recibido quejas, dice El edil destacó que, a diferencia de otras alcaldías como la Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo o Benito Juárez, en Álvaro Obregón no hay casos de ese tipo

