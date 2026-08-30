Luego del bloqueo de este sábado por parte ambulantes sobre Avenida Juárez, la Alameda Central luce sin protestas de los comerciantes de vía pública.

Ayer y el fin de semana pasado se realizaron bloqueos de grupos de ambulantes que están en desacuerdo con los lineamientos de reordenamiento del parque, los cuales reducen el número de espacios de cada grupo.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que las calles aledañas como Juárez e Hidalgo están libres de manifestantes; sin embargo está bloqueada la circulación por las actividades del Medio Maratón de la Ciudad de México.

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Al interior de parque se instalaron puestos de refrescos, papás, chicharrones, elotes, entre otros artículos; sobre todo en las fuentes y pasillos más cercanos al Palacio de Bellas Artes. Aproximadamente, se pusieron un promedio de seis ambulantes en cada una de estas áreas.

Sobre la calle de Ángela Peralta y la banqueta del parque, junto a Avenida Juárez, se colocaron los colectivos feministas con mantas sobre el suelo con mercancías, así como carteles de protesta.

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También se mantiene la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); así como de personal de la Secretaría de Gobierno local (SecGob).

LL