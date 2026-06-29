Con chicharrones preparados, refrescos y botanas, decenas de personas disfrutaron del partido entre Sudáfrica y Canadá en el festival futbolero de la Utopía Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.

Desde las 14:00 horas del domingo, cuando el calor de la tarde estuvo en su máximo pico, vecinos y visitantes de la zona acudieron con su playera de la selección mexicana y de otros equipos para ver este encuentro deportivo en la pantalla gigante.

Aunque no se llenaron todas las sillas disponibles, los asistentes mantuvieron el ánimo. Al unísono gritaban y aplaudían cada que veían al balón rozar la portería.

Coni Rodríguez es vecina de Iztapalapa y esta fue la segunda ocasión que acudió al festival. “A mi hija la más chica le gusta el futbol, por eso venimos a ver el partido”, explica.

A un lado de la carpa principal está una de las figuras gigantes de jugadores de futbol que instaló el Host City Ciudad de México. La escultura viste el uniforme de México, mientras patea un balón. Alrededor hay pequeños carteles pegados que dicen “favor de respetar el gigante futbolero”, por lo que las personas se limitan a mirarlo, tomarse fotos y seguir su camino.

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