El concepto de “que el pueblo decida” se ha convertido en una de las frases más repetidas del discurso público. Consultas populares, revocación de mandato, mayorías legislativas… todo bajo la lógica de que la voluntad popular debe estar por encima de cualquier otra consideración. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Dónde están los límites entre participación ciudadana y concentración de poder? ¿Y qué tipo de democracia está emergiendo en la llamada Cuarta Transformación? Ernesto Núñez Albarrán, periodista, nos presenta su más reciente libro: Que el pueblo decida. La democracia según la Cuarta Transformación.

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