Niñas y niños de todas las edades disfrutaron del último día del Festival de Luces de Invierno en el Zócalo capitalino, en el que hasta los más grandes se hicieron pequeños al ver a sus superhéroes favoritos y pedirles la foto del recuerdo.

“Es bonito poder reconectar en esta época con lo que a uno le gustaba de pequeño”, comentó Javier Reyes, quien no se aguantó las ganas de tomarse una foto con Bumblebee, su personaje favorito de la infancia.

Así como él, los más pequeñitos saltaban y gritaban de emoción al ver a Spiderman, Stitch y hasta Santa Claus, pero otros no querían ni acercarse al Grinch.

En el centro del Zócalo capitalino, la Navidad aún se sentía con los tres árboles de unos cuatro metros de altura cada uno, los cuales eran usados como set fotográfico, en este domingo con un clima agradable para las familias.

A Kailani y Maité, quienes corrían por los pasillos de la verbena, lo que más les gustó fue el árbol y las esferas. “El árbol a mí”, dijo la primera.

También disfrutaron de las figuras gigantes que rodeaban a los árboles, que iban desde tambores, muñecos, esferas y corazones, con los que los niños no dejaban pasar la oportunidad para asombrarse: “¡wow, está enorme, papá! ¿Ya viste?”, expresaban.

Del lado de 20 de Noviembre, Melchor, Gaspar y Baltazar llegaron por adelantado para saludar a las niñas y niños que se encontraban en la verbena, a quienes les hicieron prometer que se portarían bien, comerían frutas y verduras y también que estudiarían mucho. “Lo prometo”, señalaron al unísono.

Los más grandes disfrutaron de la romería botánica de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) instalada en el mismo festival, donde se vendían todo tipo de plantas, flores, rosas y artículos verdes alusivos a los tres Reyes Magos.

Otras madres de familia no desperdiciaron la oportunidad de darse una vuelta en el último día de Artesanos en el Corazón, que también formó parte del festival, y donde se ofertaban todo tipo de curiosidades indígenas.

“Es una muy buena iniciativa por parte del Gobierno porque justo lo que necesitamos es rescatar nuestras raíces, entonces me parece muy acertado”, comentó Román, quien bromeó con que lo único que no le gustaba es que su esposa gastara tanto.

En el escenario principal, Valeria Jasso fue una de las encargadas de cerrar el Festival de Luces de Invierno, entre canciones que el público coreaba mientras disfrutaban de alguna nieve o un chicharrón preparado.