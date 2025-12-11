El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, destacó que con la actualización del límite para exentar la tenencia vehicular, que pasaría de 250 a 638 mil pesos, buscan duplicar el número de altas vehiculares en la Ciudad de México.

Asimismo, durante una mesa de trabajo con diputados locales para explicar el contenido del Paquete Presupuestal 2026, el funcionario capitalino comentó que también buscan simplificar este trámite que se hacía difícil para algunos automovilistas.

“Esto es una simplificación, de repente los temas de la depreciación y otros cálculos más complejos que se tenían que hacer hacían difícil para las personas ver si aplicaba o no aplicaba el descuento de 100% de la tenencia, ahora va a ser muy claro: a partir del valor factura esto va a ser una realidad”, dijo.

Y añadió: “Creemos que esta actualización de la tenencia es un beneficio y es un beneficio también para la Ciudad, además del tema de poder actualizar esto que no se actualizaba en 13 años, queremos nosotros, al menos, duplicar el número de altas vehicular en la Ciudad. Creemos que es muy importante que la gente pueda tener de manera fácil y ágil sus placas de la Ciudad de México, y la verdad es que creemos que es una medida muy necesaria y que va a ser de gran beneficio”.

Asimismo, frente a legisladores, apuntó que este Paquete Económico propone prudencia y austeridad en el ejercicio de gasto, eficiencia en la gestión del financiamiento y fortalece los ingresos para impulsar el crecimiento económico y la inversión en la Ciudad. Recordó que se espera una recaudación y un gasto de 313 mil millones de pesos.

Agregó que se continuará con la tarea de reducir las desigualdades, por lo que se destinarán 23 mil 501 millones de pesos en subsidios y programas sociales; de la misma manera se propone un incremento de 7.5% para todas las alcaldías sin distinción partidista.

Sobre el Mundial de 2026, dijo que se trabaja en proyectos de inversión que sean de beneficio permanente para la ciudadanía, por ejemplo, la adquisición de 17 nuevos trenes ligeros para mejorar la conectividad entre Tasqueña y Xochimilco.

Juan Pablo de Botton destacó que prevén reducir la deuda en 0.5% en términos reales para 2026, “lo cual es consistente con finanzas públicas sanas”.

En este sentido, subrayó que el aumento en los ingresos planteado de 7.5% se obtendrá sin aumentar impuestos.

El coordinador de los diputados locales del PAN, Andrés Atayde, advirtió que la propuesta presupuestal es deficiente, además de que es técnica y fiscalmente cuestionable y representa riesgos para la capital.

Afirmó que los ingresos planteados para 2026 “no corresponden con la realidad económica de la Ciudad” y denunció que nuevamente se recurre a la práctica de subestimar la Ley de Ingresos para permitir que el Gobierno local ejerza recursos sin controles ni rendición de cuentas.

