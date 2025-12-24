Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 25 de diciembre en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Lo anterior debido a que se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 04:00 y las 08:00 horas.

Por ello, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se utilizan calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911, al 555658-1111 de Locatel o al 555683-2222 de la SGIRPC.

