El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aclaró que el Parque Lira se encuentra abierto, y que intereses políticos buscan boicotear el espectáculo inmersivo de Alicia en el País de las Maravillas.

En conferencia de prensa, reiteró que hay un convenio firmado con una empresa para mejorar el Parque, y que se va a informar con absoluta transparencia sobre el avance en las obras.

“Dejar claro que el Parque Lira está abierto, hay una parte que está confinada, que son dos andadores que se van a utilizar para esta experiencia inmersiva, pero el acceso al Deportivo, al Cendi, a los juegos, a los ejercitadores, y a la alcaldía, están abiertos, y todo esto es con la finalidad de mejorar el Parque, número uno, y dar acceso a este tipo de entretenimiento a nuestras vecinas y vecinos completamente gratuito”, apuntó.

En este sentido, dejó claró que están escuchando y atendido los reclamos legítimos de los vecinos, pero advirtió que intereses políticos buscan boicotear este show.

“Claro que escuchamos todos los reclamos legítimos de los vecinos y aceptamos todas las sugerencias. El área de Participación Ciudadana ha estado atendiendo a los vecinos; sin embargo, pues hay otros intereses políticos que buscan boicotear el evento, hay que decirlo así”, sostuvo.

Mauricio Tabe dijo que el Parque Lira recobrará vida con este espectáculo inmersivo, y que las y los vecinos de la alcaldía serán los primeros en disfrutarlo.

