Nicolás Romero, Méx.— La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) puso en operación el tercer módulo híbrido para la expedición de licencias de conducir, en el cual tanto automovilistas de unidades particulares y choferes de transporte público pueden realizar el trámite en un mismo sitio.

El titular de la dependencia, Daniel Sibaja, mencionó que antes se ofrecía el servicio en un espacio no propicio y ahora cuentan con instalaciones dignas para la población interesada en obtener el documento que les permita manejar.

“Queremos que sea un proceso rápido, eficiente. En 10 minutos o menos van a poder renovar la licencia, así que va a poder haber pretexto. Es muy rápido y muy eficiente. Sacan su cita y si vienen a renovar, teclean, todo es digital y aparece la licencia”, expuso Sibaja.