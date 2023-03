La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se colocó en la alcaldía Tláhuac un albergue para migrantes que se instalaron en los alrededores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

"Abrimos un albergue en Tláhuac, el día de ayer se habló con cada una de las familias que están en la plaza cerca de Comar, se les ofreció y llegaron de todas las que están ahí, entiendo, 21 familias, y nos estamos coordinando con el Instituto Nacional de Migración",

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que buscan que haya módulos de Comar y del Instituto Nacional de Migración, pero se sigue en pláticas.

"Abrimos este albergue, para que haya un trato humanitario a los migrantes. No se les puede obligar, igual que personas en situación de calle. Mientras no cometan una falta cívica o delito penal no puede haber una obligación", explicó.

Al ser cuestionada sobre los dichos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de que va a limpiar las calles de la demarcación de migrantes, Sheinbaum consideró que es clasista y racista.

"Es como aquélla declaración que hablaba de los pobres, es profundamente racista y clasista, y fuera de la ley, por qué la Constitución es muy clara en la ley", indicó.