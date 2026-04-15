Ecatepec, Méx.— Un recién nacido del sexo masculino hallado la mañana de este martes en un baño de mujeres del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) perdió la vida horas después en un hospital de la zona.

Personal de intendencia del plantel, ubicado en la avenida Central de la colonia La Estrella, localizó al bebé alrededor de las 7:00 horas y alertó de inmediato a las autoridades escolares.

El menor fue trasladado en estado delicado al Hospital General Dr. José María Rodríguez, ubicado a una calle, donde falleció.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las indagatorias para esclarecer los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.