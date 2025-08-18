A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2025-2026, el 1 de septiembre, miles de padres de familia acudieron a la calle de Mesones, en el Centro Histórico, para comprar los artículos que conforman la lista de útiles, que van desde mochilas, hasta hojas, cuadernos, lápices, entre otros.

Con un presupuesto de hasta 2 mil 500 pesos, los papás apretaron su cartera lo más que pudieron para cumplir con cada uno de los requerimientos para el retorno de sus hijos a la escuela.

Para Jonathan Arce, tener una hija que este 1 de septiembre ingresará a quinto grado de primaria, no es nada fácil, “ni barato”, por lo que se metió a la Plaza Mesones para buscar “cuadernos, lápices, plumas, lo esencial para mi niña”.

“Aquí, [en la calle de Mesones] siempre es mucho más barato que en el Walmart o en lugares así, ya nos la sabemos y por eso venimos, pero además hay cosas de muy buena calidad, y ahorita que todavía falta relativamente tiempo para que entren, todo es más barato y puedes buscar con calma”, dice mientras escanea con la mirada la lista de útiles.

En tanto, Leslie, quien para mediodía ya había recorrido las calles de Mesones y Pino Suárez casi en su totalidad, así como la Plaza de Mesones, señala que encontró todo lo que su hija necesitará para cursar segundo de primaria, y hasta más.

“Venimos a comprar todo lo que le pidieron, desde foamis, marcadores, plumas, lápices (...) hasta su mochila le pudimos comprar”, menciona.

Aseguró que con 2 mil 500 pesos, “si no te desesperas, vas con calma y sabes ver bien dónde y cómo, hasta una mochila le terminamos comprando (...) pudimos comprarle la mochila que quería, de Hello Kitty, en 600 pesos, está buena y está aguantadora (...) Yo creo que nos vamos a ir justos con lo que traemos”.

Irving Molina, padre de dos niños, uno que entrará a primero de primaria, y otro a sexto, considera que “es la temporada más difícil para nosotros. Con dos chamacos y el otro que ya anda en la universidad, pues te vuelves un experto en comprar con las tres B: bueno, bonito y barato”.

Comentó que ahorró con tres meses de anticipación para hacer rendir los 5 mil pesos que logró juntar para sus dos hijos. “Lo bueno que el de universidad, pues ya nada más le piden una pluma, su cuaderno y algunas copias, pero los otros sí es gastar, pero está bien: yo siempre me dije que para la escuela lo que fuera y se cumple”, refiere.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) estimó que las ventas en la capital por el ciclo escolar 2025-2026 dejarán una derrama económica de 5 mil 523 millones de pesos, y cada familia destinará entre 2 mil 340 y 3 mil 930 pesos por estudiante.

Así, en la zona de Mesones, donde vendedores aseguran que un día antes de entrar a clases no cabe ni un alma, hay desde los útiles más básicos hasta los de innovación. “Nosotros siempre decimos que con que funcione está más que bien, pero a los niños, a esa edad y con esa energía e imaginación, pues es mucho mejor si les das que la mochila de tal personaje o el lápiz o el sacapuntas del otro”, admite Kevin Ramírez, vendedor de la Plaza de Mesones.